Euro2020: Lotti, premiato lavoro squadra

ROMA, 7 DIC - ''Roma è stata scelta dalla #UEFA come sede della gara di apertura degli Europei 2020, una bella notizia per l'Italia, frutto di un grande lavoro di squadra. Un passo in avanti per fare ripartire il nostro calcio. #EURO2020'': così il ministro dello sport, Luca Lotti, ha commentato via twitter l'assegnazione all'Italia della partita inaugurale degli Europei di calcio del 2020.