Calcio: al via assemblea Lega Serie A

MILANO, 7 DIC - Ha preso il via l'assemblea della Lega Serie A per il rinnovo della governance. In mattinata si è dichiarato indisponibile l'ex presidente dell'Antitrust, Antonio Catricalà, oggi presidente di Aeroporti di Roma, che nei piani di Claudio Lotito poteva essere candidabile alla presidenza della Lega. Non è esclusa una nuova fumata nera e i club potrebbero chiedere la proroga del commissariamento della Lega. Alla riunione partecipano i rappresentanti di tutte le venti società, e prima dell'inizio ci sono stati momenti concitati all'ingresso della sede quando la troupe de 'Le Iene' è stata allontanata dall'atrio - zona preclusa alla stampa - dove cercava di porre al presidente della Lazio Lotito e agli altri dirigenti delle domande sull'agevolazione dell'ingresso dei giovani negli stadi.