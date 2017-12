L'Equipe, Emery rischia di 'saltare'

ROMA, 7 DIC - "Il Psg sta già pensando di sostituire Unai Emery a fine stagione". Lo scrive oggi L'Equipe secondo cui agli occhi dei proprietari del club parigino "il credito del tecnico spagnolo è venuto di nuovo meno dopo la sconfitta di martedì sera a Monaco in Champions, al punto di pensare di pensare già da ora a sostituirlo alla fine della stagione". Martedì sera pochi minuti dopo la sconfitta contro il Bayern (2/ di fila dopo quella in campionato, ndr) girava un fermo immagine che ritraeva il volto di Nasser al-Khelaifi, che si è detto "molto deluso", fuori dello spogliatoio, circostanza questa assai rara. Mascella serrata e sguardo truce, Al-Khelafi - scrive L'Equipe "era piuttosto seccato e non c'era bisogno di parlare con i giocatori o lo staff per comprendere il suo grado di malcontento. Bastava guardarlo in faccia". Da qui hanno ripreso a circolare le indiscrezioni che vedrebbero il club "guardarsi attorno", forse già a gennaio se la proprietà dovesse capire che il tecnico non è in grado di vincere la Champions.