Figc, 1 giugno amichevole Francia-Italia

ROMA, 7 DIC - Venerdì primo giugno 2018 (alle 21.00) l'Italia affronterà la Francia in amichevole. Ad ospitare la sfida sarà lo stadio 'Allianz Riviera' di Nizza, dove lo scorso 7 giugno gli Azzurri hanno battuto 3-0 l'Uruguay. L'Italia giocherà per la terza volta a Nizza, che il 20 agosto 2008, allo stadio municipale 'du Ray', aveva ospitato anche un'amichevole con l'Austria (2-2 il risultato). Sono 38 invece i precedenti con i Bleus - ricorda la Federcalcio - con un bilancio di 18 successi per l'Italia, 10 pareggi e altrettante sconfitte, compresa quella (1-3) nell'ultima amichevole giocata il 1 settembre 2016 a Bari, nel giorno del debutto in panchina dell'ex Ct Gian Piero Ventura. E la Francia è stata anche l'avversaria della prima storica gara disputata dalla Nazionale il 15 maggio 1910 all'Arena Civica di Milano, un match terminato con il risultato di 6-2 in favore degli Azzurri.