Perotti fino al'21,sono nel posto giusto

ROMA, 7 DIC - Ancora un rinnovo di contratto in casa Roma, dopo quello di Manolas della scorse settimane. A prolungare il suo legame con i colori giallorossi stavolta è Diego Perotti che resterà a Trigoria fino al 2021. L'attaccante argentino, classe '88, è arrivato nella Capitale durante il mercato invernale del 2016 e ha collezionato finora 78 presenze e 17 gol in giallorosso. "Mi sono sempre sentito nel posto giusto e importante qui alla Roma: adesso avere questo rinnovo mi rende davvero molto felice - ha dichiarato Perotti -. Roma mi piace molto, ci sto bene. Fino ad almeno al 2021 sarò qui, sono davvero contento". "Le emozioni che mi legano a Diego sono speciali: ho avuto la fortuna di vivere in prima persona il suo arrivo in Europa e oggi ho il piacere di assistere alla sua consacrazione come calciatore di livello in un grande club come la Roma" ha aggiunto il direttore sportivo Monchi.