Catricalà, indisponibile per la Lega A

FIUMICINO, 7 DIC - "Apprendo dai giornali che sarei stato candidato alla Presidenza della Lega calcio. Ringrazio ma ho già troppi impegni per accettare la candidatura". Così, questa mattina, in un tweet, l'ex presidente dell'Antitrust ed attuale presidente di Aeroporti di Roma, Antonio Catricalà, in merito a notizie di stampa in cui il presidente della Lazio, Claudio Lotito, avanzerebbe oggi, in assemblea, l'intenzione di candidare il Professore di Diritto come Presidente della Lega Serie A.