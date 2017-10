Modena,locali stadio non ancora liberati

MODENA, 9 OTT - Il Modena "non ha lasciato i locali dello stadio Braglia entro il termine fissato per oggi, lunedì 9 ottobre, dal provvedimento di revoca della concessione: risultano ancora occupate con computer, arredi e documenti alcune sale della zona uffici, mentre diverso materiale è ancora nei depositi dell'impianto sportivo". E' quanto si legge in una nota dell'Amministrazione comunale modenese. "Per questo motivo - viene spiegato - il Comune non ha ancora accettato la responsabilità della struttura e l'Amministrazione comunale assumerà nelle prossime ore gli atti necessari a garantire il completamento della procedura con relativo sgombero dei locali". La squadra emiliana, ultima in serie C, è stata ceduta, nei giorni scorsi, da Antonio Caliendo all'imprenditore ed ex presidente del Varese, Aldo Taddeo. Il club, non potendo giocare al 'Braglia', ha incassato ieri la sconfitta a tavolino contro l'Albinoleffe: si tratta della seconda sconfitta per 0-3 senza potere giocare sul terreno di casa dopo quella col Mestre.