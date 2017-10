Xavi, io ct Qatar? Perchè no...

ROMA, 9 OTT - "Io ct del Qatar? Perché no?". Lo ha detto il 37enne spagnolo Xavi, che nell'Emirato sta concludendo la carriera da calciatore dopo essere approdato nel 2015 dal Barcellona all'Al Sadd. Il centrocampista, infatti, ha rivelato che "al 90%" si ritirerà alla fine di questa stagione per dedicarsi al ruolo di allenatore. "Si vedrà - ha spiegato - Devo ancora fare esperienza, mi servirà uno staff e tutto il resto. Però qui ho il vantaggio di conoscere già l'ambiente". Xavi, tuttavia, non ha fatto segreto di sognare di poter allenare un giorno il Barcellona: il Qatar, dove nel 2022 si terranno i Mondiali, potrebbe fungere per lui da palestra.