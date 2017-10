Milan, Musacchio fa gli straordinari

MILANO, 9 OTT - Mateo Musacchio si allena da solo a Milanello nel giorno di riposo concesso alla squadra da Vincenzo Montella. Il difensore del Milan infatti, per recuperare la condizione ottimale in vista del derby di domenica, ha svolto una seduta di terapie per smaltire l'affaticamento muscolare che lo ha bloccato settimana scorsa. L'argentino non rischia di saltare la gara contro l'Inter. Domani il Milan si allenerà nel pomeriggio: in gruppo ci sarà Kessie, primo ad essere rientrato dagli impegni internazionali, mentre si potrebbe rivedere anche Kalinic, che non ha potuto rispondere alla convocazione con la Croazia per una lesione all'adduttore.