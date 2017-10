F1, il rammarico di Zoff per la Ferrari

ROMA, 9 OTT - "Deluso e dispiaciuto,sembrava un anno migliore, con possibilità di vincere il titolo mondiale": così il tifoso della Ferrari Dino Zoff, intervenuto oggi al programma 'Radio anch'io sport' ha definito il suo stato d'animo dopo il flop di ieri delle rosse al gran premio di Giappone. L'ex portiere della Nazionale campione del mondo e anche ct azzurro si è detto "dispiaciuto soprattutto per Vettel uno con 4 titoli mondiali alle spalle". Alla Ferrari -ha concluso Zoff- "ci teniamo tutti e io in modo particolare. Ma il campo è il campo, bisogna lavorare. Se non si è fatto di più, bisogna farlo. Abbiamo due campioni del mondo sulle Ferrari, forse non sempre è utile avere due campioni, speriamo finisca bene".