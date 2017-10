F1: Marchionne, stagione non è persa

'La stagione'' di Ferrari in Formula 1 ''non e' persa, c'è ancora tempo per rifarsi. Con tutta la modestia che abbiamo in Ferrari, la macchina ha fatto dei passi avanti enormi''. Lo afferma l'amministratore delegato di Ferrari, Sergio Marchionne, a Class-Cnbc. Marchionne fa quindi riferimento alla candela da 59 euro che ha compromesso la gara in Giappone: una ''sciocchezza tecnica'' che ha avuto un impatto su una macchina che costa milioni di euro.