F1: Marchionne, noi meglio di Mercedes

NEW YORK, 09 OTT - ''Non parlo di sfortuna perche' non ci credo, sono cose che succedono a tutti noi specialmente in gara. La cosa importante e' non perdere la fiducia che ci ha portato fin qui''. Così l'ad di Ferrari, Sergio Marchionne, in un'intervista a Class-Cnbc. ''Senza fare l'arrogante credo che la Ferrari ''sia allo stesso livello, se non superiore, alla Mercedes oggi. Anche la Redbull ha fatto passi avanti, ma non credo che vadano a impattare il posizionamento della Ferrari in gara''.