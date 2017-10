Ranking Atp: Nadal si conferma in testa

ROMA, 9 OTT - Rafa Nadal è per l'ottava settimana in vetta alla classifica del tennis mondiale maschile, precedendo sempre lo svizzero Roger Federer e lo scozzese Andy Murray. Per trovare un cambiamento nella top 10, bisogna scendere alla ottava posizione, dove l'altro elvetico Stanislas Wawrinka ha scavalcato il bulgaro Grigor Dimitrov. Grazie alla vittoria nel torneo di Tokyo, inoltre, il belga David Goffin rientra nell'elite (decimo, +1). Fra gli italiani, il miglior piazzato nel ranking Atp aggiornato oggi si conferma Fabio Fognini, 28/o scendendo due gradini; ci sono poi Paolo Lorenzi, numero 39 (-1); Thomas Fabbiano, numero 76 (-4); e Andreas Seppi, numero 85 (+1).