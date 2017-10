Al via campionati nazionali bocce Acli

ROMA, 09 OTT - Tutto pronto per i campionati nazionali di Bocce Volo organizzati dall'Us Acli. A Pietra LIgure (Sv) dal 12 al 15 ottobre 2017 prende il via la 56esima edizione della competizione nata nel 1960 e per questo la più antica dell'associazione. In gara 170 atleti rappresentanti di ben 70 formazioni pronti a battagliare per conquistare il titolo di atleti e comitato campione nazionale Us Acli per la stagione 2017. Ai campionati saranno presenti delegazioni regionali di Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Campania e Lazio. Alla Manifestazione saranno presenti oltre al Responsabile del settore bocce Us Acli, Enrico Boni, anche il Responsabile nazionale dell'attività sportiva Antonio Meola e il Presidente nazionale dell'Us Acli, Damiano Lembo, che domenica 15 ottobre premieranno i vincitori: "Si conclude con questa iniziativa - spiega Lembo - l'attività nazionale dell'Us Acli per la stagione 2016/17. Mi ritengo soddisfatto per i risultati raggiunti".