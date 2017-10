Golf: New York Times celebra Open Italia

ROMA, 9 OTT - Il "New York Times" celebra il golf tricolore, dedicando due intere pagine della sua edizione internazionale agli Open d'Italia e agli azzurri di primo piano Francesco Molinari e Matteo Manassero. Il torneo al via giovedì a Milano è riconosciuto "come la punta di diamante della cosiddetta Road to Rome", il conto alla rovescia che da quasi due anni sta accompagnando tutto l'ambiente all'organizzazione della Ryder Cup, che si terrà nel 2022 nella Capitale. I riflettori sono ora puntati sul Parco di Monza dove - scrive il Nyt -, grazie anche alla politica dell'ingresso gratuito per il pubblico, si attende un nuovo bagno di folla, con gli spettatori pronti ad applaudire, oltre agli azzurri, molti campioni internazionali. Di Molinari il Nyt ripercorre la vittoria dell'Open d'Italia dello scorso anno, primo italiano a riuscirci da quando il torneo è entrato nell'European Tour nel '72. Del più giovane Manassero viene invece sottolineata, fra le altre cose, la maggior maturità dimostrata sul green.