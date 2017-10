Zoff,Ventura cerchi qualcosa di semplice

ROMA, 9 OTT - Un consiglio da Dino Zoff al ct della Nazionale Gian Piero Ventura: "non c'è tempo per provare moduli nuovi, bisogna cercare qualcosa di semplice e soprattutto adeguare il modulo di gioco al vero valore della squadra di cui dispone. Adesso serve il meglio del momento". Ai microfoni di 'Radio anch'io sport' l'ex campione del mondo, ed ex ct azzurro Dino Zoff dispensa consigli non richiesti al titolare della panchina azzurra, ma fa anche professione di ottimismo: "l'Italia può fare bene o male in Albania, ma penso che possiamo andare tranquillamente ai Mondiali perchè passeremo il turno". "La situazione è delicata per il nostro calcio -ha aggiunto Zoff- bisogna cercare qualcosa di semplice visto il poco tempo a disposizione,poi fino al Mondiale ci sarà tempo per provare moduli nuovi".