Golf: Dunhill Links, Bertasio 15/o

ROMA, 8 OTT - Nino Bertasio ha offerto una bella prestazione classificandosi 15/o con 277 (70 69 71 67, -11) nell'Alfred Dunhill Links Championship (European Tour), il torneo che ha anticipato il 74/mo Open d'Italia (GC Milano, 12-15 ottobre) e che è svolto con formula pro am (un pro e un dilettante) sui tre percorsi dell'Old Course di St. Andrews, di Carnoustie e di Kingsbarns, tutti par 72, in Scozia. Ha dominato l'inglese Tyrrell Hatton (264 - 68 65 65 66, -24), che aveva già vinto questo evento nella scorsa stagione. Al secondo posto con 267 (-21) il connazionale Ross Fisher, al terzo con 271 (-17) il francese Victor Dubuisson e al quarto con 274 (-14) lo scozzese Marc Warren, il transalpino Gregory Bourdy e l'inglese Robert Rock. Hatton ha firmato il secondo titolo nel circuito con un 66 (-6) a chiudere, frutto di sei birdie senza bogey, e nelle ultime 54 buche ha messo insieme 20 birdie senza errori. Bel finale di Nino Bertasio che è risalito di 15 posizioni con sei birdie e un bogey per il 67 (-5).