Buffon: siamo con Ventura

ROMA, 8 OTT - "Il confronto dopo la partita con la Macedonia? Accade anche nei grandi club, quando si passano certi momenti si cerca di affrontarli con il gruppo, affinché si torni sulla via maestra e ciò sia foriero di risultati di nuovo importanti. Tutto è avvenuto con il consenso dell'allenatore e alla luce del sole. Volevamo scuoterci ed essere a sostegno del ct, ma sono state scritte cose non veritiere. Ora voglio vedere in campo una squadra con la S maiuscola". Così Buffon alla vigilia della sfida con l'Albania.