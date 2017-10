Vela: Europei Laser, Marrai è d'argento

BARCELLONA, 8 OTT - Medaglia d'argento per l'azzurro Francesco Marrai agli Europei della classe Laser di Barcellona. Un bel risultato al termine di una settimana con condizioni varie da vento leggero a più intenso, in cui l'atleta livornese è cresciuto fino alla conquista del secondo gradino del podio. "Porto a casa un ottimo secondo posto - racconta un soddisfatto Francesco Marrai - che è arrivato dopo una settimana estremamente difficile, le condizioni meteo non sono state delle più favorevoli ma sono molto felice, oggi ho lottato fino alla fine per portare a casa il mio primo podio ad un Campionato Europeo, un ottimo risultato che conclude una bellissima stagione per me e quindi direi che possiamo essere felici." Campione continentale è il britannico Nick Thompson che chiude in bellezza vincendo anche l'ultima prova della serie. Bronzo al cipriota Pavlos Kontides che aggiunge questa medaglia al recente titolo Mondiale vinto in Croazia.