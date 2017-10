Golf: Montali,Open farà innamorare gente

MONZA, 8 OTT - L'Open d'Italia punta a fare "il pieno di pubblico, con la speranza che più gente possibile si innamori del golf". Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder Cup 2022, attende con ottimismo il torneo internazionale della Federgolf italiana che andrà in scena la prossima settimana al Golf Club Milano, nel parco di Monza, e intanto è più che soddisfatto della domenica di golf in piazza andata in scena nel centro della città brianzola. "Sono basito dal numero di bambini e ragazzini portati dalle famiglie, sono il futuro di questo sport", ha sottolineato Montali, convinto che l'evento di oggi sia "il viatico migliore per l'Open. Volevamo contraccambiare lo sforzo fatto dalla Regione Lombardia e dal presidente Maroni". Oggi si sono cimentati famiglie, appassionati e neofiti, da giovedì si farà sul serio. "In tutti gli Open si paga il biglietto, da noi no - ha aggiunto Montali -. Tutti potranno venire a vedere i migliori giocatori al mondo"