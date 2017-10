Golf: a Monza si gioca in piazza

MONZA, 8 OTT - Famiglie, bambini, appassionati e curiosi affollano il centro di Monza, che per questa domenica si è trasformato in un grande percorso di golf itinerante, in vista dell'Open d'Italia della settimana prossima e nell'ambito del cammino di avvicinamento alla Ryder Cup 2022. In piazza Trento e Trieste, nel cuore della città brianzola, con bastoni e palline di gommapiuma si possono fare gare di putting green testando il gioco corto, tiro a bersaglio con bidoni, ceste o per centrare il bagagliaio di un'automobile, gare di precisione con pannello trifacciale, di tiro lungo, seguiti da istruttori della Federazione Italiana Golf. Nel pomeriggio si svolgerà una competizione su un percorso di 9 buche allestito nel centro della città. I vincitori saranno premiati dal sindaco di Monza, Dario Allevi, dal direttore generale del Progetto Ryder Cup 2022, Gian Paolo Montali, e dal presidente del Comitato Regionale Lombardia, Carlo Borghi, e avranno anche la possibilità di accedere all'area ospitalità del 74mo Open d'Italia.