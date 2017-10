F1:Arrivabene 'andata così,non molliamo'

ROMA, 8 OTT - "Questa è andata così, non molliamo". E' la 'traduzione' di Maurizio Arrivabene dell'abbraccio tra lui e Sebastian Vettel dopo il ritiro del tedesco nel Gp del Giappone. "La macchina è buona al di la dei componenti che ci hanno lasciato a piedi - ha detto il team principal della Ferrari -, ma dobbiamo stringere i denti e andare avanti. Si riparte, girando pagina, motivati, facendo un analisi su quanto è successo, tornando a Austin decisi a giocarsela, anche se i punti di distacco con la Mercedes sono molti. Ma bisogna essere umili, e riconoscere che dove a noi sono mancate delle cose, a loro no", ha aggiunto. "Le ultime due gare ci hanno fortemente penalizzato per problemi che non hanno niente a che fare con la bontà del progetto. Oggi c'è stato un problema ad un componente, una candela che si è rotta insieme alla bobina", ha sottolineato ancora.