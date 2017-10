Serie B: Salernitana-Ascoli 0-0

SALERNO, 7 OTT - Finisce senza gol all'Arechi l'anticipo dell'8/a giornata fra Salernitana e Ascoli. Zero a zero fra due squadre che si sono affrontate a viso aperto, esprimendo a tratti anche discrete giocate. Le migliori occasioni nel corso dei 90' sono capitate sui piedi dei marchigiani che, nel primo tempo, hanno fallito un rigore. Parte bene la Salernitana che spinge sugli esterni. Rodriguez (5' pt) si fa vedere in area e riesce a segnare, ma la sua posizione è in netto fuorigioco. Poi è Sprocati a mettere in apprensione l'estremo difensore marchigiano con un tiraccio che sorvola la traversa. Anche Bocalon va in rete ma l'attaccante granata era finito in off-side. Si fa vedere l'Ascoli che con Rosseti (18' pt) si vede deviare il tiro da Mantovani in angolo. La compagine ospite ha l'opportunità di andare in vantaggio, grazie a un rigore al 25'. Dal dischetto va Rosseti ma il portiere Adamonis, all'esordio tra i pali granata, para. Nella ripresa la musica non cambia, con la Salernitana che spinge senza ottenere risultati.