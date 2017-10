Nibali vince il Giro di Lombardia

ROMA, 7 OTT - Impresa di Vincenzo Nibali che ha vinto per distacco la 111/a edizione del Giro di Lombardia partita da Bergamo e conclusa a Como dopo 247 chilometri. Per il messinese della Bahrain-Merida si tratta del secondo trionfo nella classica delle foglie morte, dopo quello del 2015. Secondo posto per il francese Julien Alaphilippe, terzo Gianni Moscon. Decisivo l'attacco di Nibali sul Civiglio: in salita, il messinese ha ripreso il fuggitivo Thibaut Pinot, che ha poi staccato in discesa, e si è involato verso il trionfo. Il francese, a sua volta, ha dovuto subire il ritorno del gruppo, crollando nel finale.