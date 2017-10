Manduzkic ko in nazionale, Juve in ansia

TORINO, 7 OTT - Paura per Mario Mandzukic, uscito anzitempo per un problema alla caviglia sinistra durante la partita tra la Croazia e la Finlandia, conclusasi 1-1 grazie al gol dell'attaccante della Juventus. In una nota pubblicata dalla Federcalcio croata si apprende che il centravanti seguirà un programma di allenamento stilato appositamente per recuperarlo in vista della sfida di lunedì a Kiev con l'Ucraina, decisiva per la qualificazione al Mondiale di Russia 2018.