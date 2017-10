ROMA, 7 OTT - Russell Coutts dice addio alla Coppa America. L'ex skipper neozelandese, cinque volte vincitore del trofeo velico più celebre, lo ha confidato al sito internet yachtingnz.org.nz ammettendo di non coltivare più ambizioni particolari che lo spingano a partecipare a future edizioni. "Vi sono stato dentro per un po' di anni - ha spiegato il 55enne Coutts - È un evento fantastico, l'ho amato. Ma ci sono anche altre cose da fare nella vita". A luglio, all'indomani dell'ultima edizione che si è svolta alle Bermuda, Coutts ha lasciato l'incarico di ad della Coppa America per dedicarsi al Manly Yacht Club di Whangaparoa, in Nuova Zelanda, dove vive. I suoi successi sono arrivati da skipper nel '95 e nel 2000 con Team New Zealand e nel 2003 con Alinghi; come ad, invece, nel 2010 e nel 2013 con Bmw Oracle. Ora, ha lasciato intendere, è il momento di lasciare spazio a nuove generazioni. "Servono energie fresche - ha spiegato - Sono sicuro che la prossima Coppa America (nel 2021 presso Auckland, ndr) sarà un successo".