Campionato Civm chiude a Pedavena

ROMA, 7 OTT - Scatta domani mattina la 35^ Pedavena - Croce D'Aune, il 12° e conclusivo round del Campionato Italiano Velocità Montagna. Oggi le manche di ricognizione dei 7.785 metri di tracciato sul quale si è delineato il duello decisivo per l'assegnazione dell'ultimo titolo tricolore in palio, quello di gruppo CN conteso tra le Osella PA 21 EVO Honda di Luca Ligato e Achille Lombardi, già ex aequo nel 2016. Legato è in vantaggio con l'ausilio delle gomme Pirelli, ma Lombardi ha affilato le armi contando sul supporto delle coperture Avon. Per la vittoria assoluta della gara veneta ha preso forma il duello di vertice dove saranno protagonisti il neo 10 volte Campione Europeo Simone Fagioli sulla ufficiale Norma M20 FC Zytek, autore del miglior riscontro in prova, contro il trentino dell'Osella Christian Merli. Hanno prenotato un ruolo da primi attori in prova anche Diego Depauperi su Osella FA 30, Vincenzo e Francesco Conticelli, papà e figlio ed anche il vento Federico Liber su Gloria.