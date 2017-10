F1: Rosberg, bello vedere Ferrari forte

ROMA, 7 OTT - "È fantastico, è divertente vedere la Ferrari così forte. Ferrari e Mercedes: meglio di questo non esiste. Ovviamente adesso Lewis è in vantaggio, è dura per Sebastian, ma è ancora tutto possibile". Nico Rosberg, campione del mondo 2016 di F1, dice la sua sulla lotta nel Mondiale tra Hamilton e Vettel. Hamilton sente già suo il Mondiale? "Non credo - dice il tedesco ai microfoni di Sky Sport F1 - che a questo punto tu possa avere già questa convinzione di te stesso, con Sebastian che spinge da dietro. Però comunque sì, ha un feeling migliore, proprio per questo vantaggio. È anche lì però che la pressione diventa fortissima. Io lo so perché l'ho provato l'anno scorso, perché in questo momento lui ce l'ha in mano ed è in questo momento che la pressione è alta. Lewis ha un pò di su e giù adesso è solo su perciò difficile, ma arriverà il prossimo giù ed è lì che Sebastian deve darci dentro al massimo e prendere l'opportunità di tenerlo un pò giù per qualche gara".