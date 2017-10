Hamilton'pole fantastica,tutto perfetto'

ROMA, 7 OTT - ''E' stata una pole fantastica, tutto ha funzionato alla perfezione e io non ho commesso neanche un errore''. Lewis Hamilton è entusiasta della sua Mercedes dopo la la sua prima pole a Suzuka nel Gp del Giappone: ''Si tratta di costruire le basi per fare la pole ad ogni giro - aggiunge il pilota inglese della Mercedes - Correre a Suzuka con questa macchina ti toglie il fiato, è un circuito pazzesco. Il modo con cui riesci a padroneggiare la Mercedes qui ti da' emozioni incredibili''. ''Abbiamo lavorato molto bene per fare una bella gara - sottolinea Hamilton - le Ferrari saranno veloci e cercheremo di tenerle dietro, vedremo. Sarà interessante vedere il loro passo'. Per me è la situazione migliore possibile''.