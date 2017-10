Nuovo cambio Raikkonen, 5 posti in meno

ROMA, 7 OTT - La Ferrari di Kimi Raikkonen dovrà scontare una penalità di 5 posti in griglia nel Gp del Giappone per la sostituzione del cambio dopo l'incidente capitato nelle terze e ultime libere. Il pilota finlandese ha invece avuto un'uscita di pista, causata dalla perdita del retrotreno alla curva 9, ed è finito contro le barriere danneggiando il lato sinistro della vettura. La SF70H meglio piazzata nelle ultime libere è stata quella di Sebastian Vettel, terza con 1'29"379. davanti a tutti le Mercedes con il miglior tempo di Valtteri Bottas (1'29''055)davanti al compagno di scuderia Hamilton (1'29''069). Penalizzata di cinque posti anche la Mercedes di Bottas sempre per la sostituzione del cambio.