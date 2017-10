Mondiali, Italia non ancora ai play off

TORINO, 6 OTT - L'Italia pareggia 1-1 con la Macedonia ed e' matematicamente seconda nel gruppo G di qualificazione ai Mondiali 2018, ma non ha ancora la certezza di andare agli spareggi. Per raggiungerli serve un punto nell'ultima partita a Scutari, contro l'Albania. Ai play off europei vanno infatti le otto migliori seconde dei nove gironi, e Bosnia e Galles al momento in coda possono ancora raggiungere sulla carta gli azzurri. I gol sono stati segnati al 39' del primo tempo da Chiellini, al 32' del secondo da Trajkovski