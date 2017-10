Doping: Santucci indagato per uso

ROMA, 6 OTT - Il nuotatore azzurro Michele Santucci è indagato dalla procura Nado Italia per violazione dell'articolo 2.2 del codice Wada (uso o tentato uso di sostanze dopanti) e non per favoreggiamento, che è invece l'ulteriore contestazione nei confronti di Filippo Magnini. L'inchiesta nella quale vengono citati i due nuotatori riguarda un presunto commercio di anabolizzanti e sostanze contraffatte provenienti dalla Cina.