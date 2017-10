De Laurentiis: Scudetto? Pronunciamolo

NAPOLI, 6 OTT - "Scudetto? E' una parola che si può pronunciare, ma essere primi oggi non significa nulla, conta stare in testa a marzo". Aurelio De Laurentiis racconta le proprie sensazioni sull'inizio stagione del Napoli e parla anche del futuro. "Fortunatamente - dice - quest'anno si sa che Mertens è un 'falso nueve' e non c'è stato un immeditato problema con l'infortunio di Milik. A gennaio c'è il mercato di riparazione, poi circa 15 giorni di stop dopo la Befana nel periodo di mercato e vedremo cosa si potrà fare. Inglese è un grandissimo giocatore, è maturo e gioca nella squadra di Campedelli che io stimo molto".