Toni, Camoranesi, Amelia a corso tecnici

FIRENZE, 6 OTT - Tre ex campioni del mondo al corso speciale per allenatori 'Uefa B/Uefa A' da lunedì prossimo a Coverciano: si tratta di Luca Toni, Mauro German Camoranesi e Marco Amelia. Il corso è dedicato a ex calciatori professionisti che abbiano collezionato almeno 7 anni per intero in Serie A con un minimo di 180 presenze. Gli iscritti al momento sono 9 e dovranno seguire il corso fino a fine novembre, per un totale di 210 ore di lezione. Oltre a Amelia, Camoranesi e Toni, che conquistarono il titolo mondiale nel 2006 con la Nazionale guidata da Marcello Lippi, parteciperanno anche Marco Cassetti, Chivu, De Sanctis, Galante, Amantino 'Mancini' e Angelo Palombo. In caso di esito positivo degli esami finali otterranno l'abilitazione come 'allenatore professionista di II Categoria - Uefa A' che consentirà di guidare tutte le formazioni giovanili - incluse le squadre Primavera - e le prime squadre fino alla C inclusa. Inoltre, potranno essere tesserati come allenatori in seconda sia in B che in A.