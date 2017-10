Figc, in Italia 1.600 partite al giorno

TORINO, 6 OTT - Ogni giorno in Italia si giocano 1.600 partite di calcio, su 17.932 campi; il fatturato complessivo è di 3,7 miliardi di euro, un contributo pari all'11% del pil mondiale del pallone. Sono alcuni dati del bilancio integrato della Figc presentato oggi, a Torino, nel giorno della partita Italia-Macedonia. Il documento "é un percorso di trasparenza, iniziato sei anni fa", ha sottolineato Michele Uva, direttore generale della Figc, spiegando le motivazioni e gli obiettivi del volume edito dalla stessa Federcalcio in cui vengono illustrati i principali programmi strategici, la valorizzazione della dimensione sportiva e l'impegno sociale. Il documento è stato presentato nell'ambito della cerimonia per il Premio Nazionale Letteratura del Calcio "Antonio Ghirelli". In Italia - è stato ricordato - il calcio italiano ha 32 milioni di appassionati e 120 milioni di follower nel mondo sui social.