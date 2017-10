'Spareggio duro ma l'Italia ha forza'

TORINO, 6 OTT - "Uno spareggio da giocare è sempre difficile, ma l'Italia ha la forza e la struttura per arrivare a giocare ai Mondiali". Questo il giudizio di Carlo Ancelotti sulla qualificazione della Nazionale azzurra: "Ci sono certamente Nazionali che hanno più talento, ma il calcio è un gioco di squadra e l'Italia ha fatto la sua storia e i successi sulla forza della squadra e della sua difesa - ha aggiunto l'ex tecnico del Bayern -. Sulla carta ci sono squadre, come la Francia che hanno individualità straordinarie in attacco ma da sole non bastano".