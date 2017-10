Tennis: Nadal in semifinale a Pechino

ROMA, 6 OTT - Tutto facile per Rafael Nadal al China Open. Il campione spagnolo, n.1 della classifica mondiale, vola in semifinale a Pechino dopo aver superato ai quarti lo statunitense John Isner, numero 17 del ranking, per 6-4 7-6(0), in poco meno di un'ora e tre quarti di partita. Nadal, che ha concesso solo tre palle-break e le ha tutte annullate, ha vinto il titolo al torneo cinese 12 anni fa, battendo l'argentino Coria in finale, ed è stato finalista nel 2013 e nel 2015, sempre fermato da Djokovic. Prossimo avversario per lo spagnolo, Grigor Dimitrov.