Stampa'l'Argentina scherza con il fuoco'

ROMA, 6 OTT - 'L'Argentina sta scherzando con il fuoco'. Questa la sintesi polemica della stampa spagnola sull'ennesima prestazione deludente della Nazionale di Lionel Messi che con lo 0-0 in casa contro il Perù vede appese a un filo le speranze di qualificarsi ai Mondiali. ''Cose da non credere'' titola il quotidiano sportivo iberico Marca a cui fa da eco 'As' che riprende un titolo dei quotidiani argentini: ''Messi e compagni sono spacciati''.