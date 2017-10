Calcio, Germania in ritiro in Alto Adige

BOLZANO, 6 OTT - Con il risultato in Irlanda del Nord, la Germania ha staccato definitivamente il biglietto per i Mondiali di calcio di Russia 2018, annunciando contemporaneamente che il ritiro di preparazione al torneo iridato avrà luogo nuovamente in Alto Adige. Si tratta della quarta volta, la terza consecutiva, che la nazionale tedesca svolge il raduno in Provincia di Bolzano: nel 1990 a Caldaro, nel 2010 ad Appiano, nel 2014 in Val Passiria, mentre questa volta toccherà di nuovo ad Appiano. Sede del ritiro, le cui date non sono ancora state definite, sarà l'Hotel Weinegg di Cornaiano, mentre gli allenamenti si terranno alla zona sportiva di Maso Ronco. L'accordo è stato sottoscritto dal presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher, dal sindaco di Appiano Wilfried Trettl e dal presidente della federcalcio tedesca (Dfb) Reinhard Grindel.