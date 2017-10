Ricciardo'Ferrari e Mercedes più veloci'

ROMA, 6 OTT - Terzo tempo al mattino per Daniel Ricciardo, che al pomeriggio è rimasto invece a guardare la pioggia dai box, per risparmiare il set di gomme da bagnato. "Questa mattina - ha detto ai microfoni di Sky il pilota della Red Bull - non è andata male, ma Ferrari e Mercedes sono ancora comunque più veloci. La macchina si è comportata abbastanza bene. Questa sera dovremo lavorare sul carico aerodinamico'' "Se ci fossero state condizioni di pista da intermedie - aggiunge il pilota australiano della Red Bull - avremmo girato anche nelle FP2, ma non abbiamo un set extra di full wet quindi non siamo usciti dai box. Spero che l'anno prossimo cambieranno questa regola sulle gomme. Abbiamo perso un po' di giri ma se domani le qualifiche saranno bagnate avremo a disposizione le gomme, ed è più importante". "Mi sento pronto per un posto nei primi tre in qualifica - conclude Ricciardo - sono fiducioso di poter fare il massimo questo weekend con la mia macchina".