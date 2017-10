Mondiali: Sampaoli, "Argentina convinta, batteremo Ecuador" Ct 'Seleccion', "andremo avanti, non ci sono dubbi" BUENOS AIRES BUENOS AIRES, 6 OTT - Jorge Sampoli è "convinto": l'Argentina riuscirà a qualificarsi per i Mondiali in Russia, visto che nonostante il pareggio (0-0) nella partita di ieri notte a Buenos Aires la sua nazionale è stata "nettamente superiore al Perù". Se l'Argentina giocherà come alla 'Bombonera' "non ci sono dubbi sul fatto che andremo ai mondiali", ha assicurato Sampaoli alla stampa, precisando di non avere critiche particolari da fare ai suoi giocatori. "Ci sono delle volte nelle quali si merita di vincere, ma non si riesce" e altre volte invece nelle quali "vinci senza meritarlo. Il calcio ti da, il calcio ti toglie", ha aggiunto il ct argentino, sottolineando che i suoi giocatori ormai "guardano oltre" e pensano all'incontro a Quito di martedì con l'Ecuador.