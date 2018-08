Basket: James, Voglio vincere a Milano

MILANO, 21 AGO - Mike James ha scelto Milano, in quello che considera "un passo avanti" nella sua carriera, dopo le esperienze in Eurolega con Vitoria e Panathinaikos e nella Nba con Phoenix. "Volevo fare parte - ammette James in conferenza stampa, dopo il primo allenamento al Forum - di questo processo di ricostruzione di un club importante come l'Olimpia". James sarà il playmaker titolare dell'Olimpia di Simone Pianigiani e farà coppia con l'altro grosso acquisto, Nedovic: "Ci siamo conosciuti ed è subito scattata una simpatia fuori dal campo. Siamo due giocatori duttili, possiamo fare tante cose buone insieme". Sugli obiettivi personali e di squadra, James è convinto: "Le aspettative nello spogliatoio sono molto alte, forse superiori a quanto viene percepito da fuori. Ho grande fiducia in questo roster, abbiamo tanto talento a disposizione. Io voglio vincere a Milano, essere più leader, continuare a segnare e divertirmi".