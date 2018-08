Gomez,partiti bene? Europa ci ha rodato

ROMA, 20 AGO - "Ci mancava questo stadio, visto che in Europa dobbiamo giocare a Reggio Emilia. Ora siamo molto contenti, la stagione è cominciata nel migliore dei modi". Così 'Papu' Gomez, subito dopo la fine di Atalanta-Frosinone, in cui l'argentino ha segnato una doppietta. "Negli ultimi anni all'inizio avevamo fatto fatica - dice - ma ora avendo fatto i preliminari in Coppa siamo già rodati. Sono contento anche per il fatto che sono arrivato a 50 gol in serie A: ho raggiunto un obiettivo che per me era importante". Giovedì la Dea torna in campo per affrontare il Copenaghen nel playoff di Europa League: "vogliamo entrare nella fase a gironi ma avremo un test impegnativo, loro sono una squadra ben organizzata". Cosa pensa delle frasi di Gasperini sul mercato? "La società ha fatto grandi cose - risponde - non gli si può dire niente, il mercato è stato un po' folle. Non avevo la fascia di capitano della lega - conclude - perché era troppo grande. Non volevo infrangere le regole, e spero me ne mandino una più piccola".