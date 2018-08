Basket: Pianigiani, Milano non arretrerà

MILANO, 20 AGO - "L'Olimpia non arretrerà di un centimetro contro nessuno". Questa è la promessa che Simone Pianigiani, alla seconda stagione da allenatore all'AX Armani, fa al pubblico di Milano. I tredici giocatori dell'Olimpia, con la prima sgambata al Vismara, sono tornati al lavoro oggi: l'obiettivo è bissare lo scudetto, impresa che manca dal 1987, e lasciare un marchio in Eurolega, dopo tre annate deludenti. "Per l'Eurolega - aggiunge Pianigiani al sito dell'Olimpia - non è possibile fare proclami. Noi vorremmo regalarci i playoff e grandi notte di vittorie. In campionato vogliamo rimanere ai vertici per poi dare il meglio quando verranno assegnati i trofei, tante avversarie hanno fatto un mercato importante. Ma noi non arretreremo contro nessuno". Pianigiani è soddisfatto per la campagna acquisti che ha portato a Milano sei nuovi volti: "i nuovi hanno recepito il processo di crescita che la società vuole percorrere e ne vogliono far parte. Sono tutti duttili ed intercambiabili. Abbiamo entusiasmo importante".