Balata, Serie B a 19 aiuta movimento

ROMA, 20 AGO - "Quanto deciso per il campionato di serie B è a favore del movimento, dei calciatori e dei dipendenti delle società". Così il presidente della Lega di B, Mauro Balata, a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio1 in vista di un possibile sciopero dei giocatori di B per il campionato a 19 squadre, che non lo vede d'accordo. "Siamo arrivati al 13 agosto, dovendo iniziare il 24, con 19 club che chiedevano di organizzare la stagione e cominciare a giocare - spiega Balata -. Poi ci sono state due delibere, decise dall'assemblea. Tutte le società sono pronte per scendere in campo, unite su questa posizione che ha avuto il conforto della Figc. La nostra primaria era quella di far partire i campionati. Avevamo già individuato la data di inizio da tempo e vogliamo rispettarla. Ci siamo sentiti spesso con Tommasi e Calcagno (presidente e vicepresidente Aic, ndr) per andare avanti col dialogo. Difficoltà in caso di sciopero per i recuperi? Visti anche i ricorsi, a questo punto non so se riusciremo a partire a Natale... ".