Tennis: classifica Wta, Halep in vetta

ROMA, 20 AGO - Lievi assestamenti nella top ten della classifica mondiale del tennis femminile dopo il torneo di Cincinnati vinto a sorpresa dall'olandese Kiki Bertens che ha battuto in finale Simona Halep. La romena si conferma al comando con oltre duemila punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki, terza la statunitense Sloane Stephens. Quarta piazza per la tedesca Angelique Kerber, mentre la ceca Petra Kvitova scavalca la francese Caroline Garcia ed è quinta. Settima posizione per l'ucraina Elina Svitolina, seguita dalla ceca Karolina Pliskova, dalla tedesca Julia Goerges e dalla lettone Jelena Ostapenko. Tredicesimo posto e best ranking per la Bertens. La prima delle italiane è sempre Camila Giorgi: la 26enne marchigiana perde cinque posizioni ed è al numero 45. Alle sue spalle scivola di un posto Sara Errani, numero 83.