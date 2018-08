Asian Games, applausi per squadra Corea

GIAKARTA, 18 AGO - La spettacolare cerimonia di apertura degli Asian Games, svoltasi oggi a Giakarta, in Indonesia, ha proposto un momento particolare quando ha sfilato la delegazione unita di Corea Nord e Corea Sud, dietro una bandiera bianca e azzurra e molte migliaia di spettatori nello stadio della capitale indonesiana hanno applaudito con entusiasmo al suo passaggio. I due Paesi, tecnicamente ancora in guerra dopo il conflitto del 1950-53, hanno messo in campo 60 atleti che parteciperanno uniti ad alcuni sport di squadra, come il basket e il canottaggio femminile, mentre i contingenti più numerosi fanno parte delle rispettive squadre nazionali. Si è rivista, in edizione tropicale, la marcia congiunta vista lo scorso febbraio per le Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud senza guanti, parka e cappelli di pelliccia. A parte i calorosi applausi per i coreani, anche le squadre di Palestina, Siria, Taiwan e Indonesia hanno ricevuto particolare manifestazioni di affetto da parte del pubblico.