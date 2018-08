Spalletti, Modric? Parlo solo dei miei

MILANO, 18 AGO - "Modric non è nella nostra lista dei convocati. Posso parlare solo dei giocatori dell'Inter". Così il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, sulla vicenda Modric, dopo le polemiche dalla Spagna degli ultimi giorni. Per quanto riguarda invece la partita di domani con il Sassuolo, l'allenatore nerazzurro ha confermato che Skriniar è in dubbio, seppur sia stato convocato: "È da valutare, abbiamo preferito lasciarlo fuori in questi giorni perché bisogna fare attenzione - le parole del tecnico - . Joao Mario? Non è stato convocato per affaticamento muscolare. È un infortunio vero, non è fuori rosa come qualcuno ha scritto. Quest'anno mi aspetto molto da Brozovic e Vecino, possono fare meglio", ha concluso Spalletti.