Tennis: Cincinnati, Djokovic e Federer in semifinale

ROMA, 18 AGO - Djokovic-Cilic e Federer-Goffin sono le sfide che designeranno i finalisti del torneo di Cincinnati, settimo dei nove ATP Masters 1000 stagionali. Roger Federer, come gli altri colleghi, ha dovuto fare gli straordinari per completare un programma stravolto dalla pioggia, battendo prima l'argentino Leonardo Mayer per 6-1, 7-6 e poi nella notte italiana il connazionale Stan Wawrinka, col punteggio di 6-7, 7-6, 6-2. Il suo avversario in semifinale, David Goffin, ha superato l'argentino Juan Martin del Potro per 7-6, 7-6. Nella parte alta del tabellone saranno di fronte Novak Djokovic e Marin Cilic. Il serbo ha saputo prevalere per la nona volta in altrettanti incroci con il canadese Milos Raonic: 7-5, 4-6, 6-3 il punteggio. Dal canto suo il croato ha battuto nei quarti lo spagnolo Pablo Carreno Busta per 7-6, 6-4.(ANSA).