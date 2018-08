Bolt a Sydney per diventare calciatore

SYDNEY, 18 AGO - Usain Bolt è arrivato in Australia, dove rimarrà a tempo indeterminato per sottoporsi a una serie di test ed allenarsi con i Central Coast Mariners, squadra della A-League, la massima serie del calcio australiano. La leggenda dello sprint proveniva da Los Angeles. All'aeroporto ad attenderlo c'era un centinaio di tifosi che lo hanno acclamato e gli hanno subito messo al collo una sciarpa dei Mariners. Bolt, provato dal jet leg, comincerà ad allenarsi con il resto della squadra da martedì prossimo, giorno in cui compirà 32 anni, e se supererà i provini dovrebbe esordire in campionato a ottobre. "Verrà trattato come qualsiasi altro nostro giocatore, non godrà di particolari privilegi, ma gli concederemo ogni possibilità di dimostrare che può avere una carriera anche da calciatore professionista", ha detto un dirigente di Central Coast (club campione d'Australia nel 2013) che ha accolto il giamaicano otto volte oro olimpico. Bolt lavorerà nel centro sportivo dei Mariners a Gosford,nella zona a nord di Sydney.